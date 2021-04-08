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Форвард Милана продолжит заниматься шоу-бизнесом.

Златан Ибрагимович получил роль в фильме из серии об Астериксе и Обеликсе — сообщает Sport Mediaset.

Шведский нападающий Милана сыграет римского легионера Антивируса. Таким образом, Ибра пойдет по стопам еще одной футбольной звезды, Зинедина Зидана, снявшегося в фильме "Астерикс и Обеликс на Олимпийских играх", вышедшем в 2008 году, в котором также принимали участие такие мега-звезды спорта, как Михаэль Шумахер и Тони Паркер.

Съемки планировали начать в 2020 году, но из-за коронавируса перенесли на 2021-й.

Ранее Ибрагимович принял участие в песенном фестивале в Сан-Ремо.

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