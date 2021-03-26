ЧМ-2022. Отбор

Златан установил очередное достижение.

В рамках отборочного поединка на чемпионат мира-2022 сборная Швеции принимала на своем поле Грузию и добыла минимальную победу.

В этом матче Златан Ибрагимович появился на поле с первых минут, став самым возрастным игроком сборной Швеции в истории в 39 лет и 173 дня, сообщает Gracenote.

Опытный нападающий с запасом превзошел достижение Томаса Равелли, который выходил в футболке национальной команды Швеции в возрасте 38 лет и одного месяца.

Отметим, что Златан Ибрагимович смог отметиться результативной передачей, которая привела к единственному голу в матче.