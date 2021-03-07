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Швед считает, что неудачи являются частью успеха.

Форвард Милана Златан Ибрагимович стал гостем музыкального фестиваля Сан-Ремо, на котором выступил с речью.

"Каждый из вас знал Златана до этого праздника, так почему Златан приехал сюда? Потому что ему нравятся вызовы, адреналин. Если не бросишь вызов самому себе, не сможешь победить. Я сыграл 945 матчей в карьере и выиграл многие из них, но не все. Я выиграл 11 чемпионских титулов, но несколько проиграл. Я выиграл много трофеев, но кое-что проиграл.

Я Златан, даже без побед во всех матчах. Я Златан, когда выигрываю и когда проигрываю. Я забил много голов, но несколько не забил. Очень мало. Неудача – это не противоположность успеху, это часть успеха. Ничего не делать – самая большая неудача из всех.

Если Златан может ошибиться, то и вы тоже можете, важно каждый день делать что-то: прилагать усилия, проявлять целеустремленность, настойчивость, сохранять концентрацию. Я на этом фестивале, чтобы сказать всем вам, что по-своему вы можете быть Златаном. Спасибо Италии, моему второму дому", – приводит слова шведа Football Italia.

Ранее Златан Ибрагимович высказался о политике и расизме в адрес баскетболиста Лейкерс Леброна Джеймса.