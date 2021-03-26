ЧМ-2022. Отбор

Шведский форвард стал самым возрастным игроком в истории "сине-желтых".

В поединке отборочного этапа к чемпионату мира 2022-го года сборная Швеции одержала минимальную победу над Грузией благодаря единственному голу Классона, которому ассистировал вернувшийся в команду Златан Ибрагимович.

39-летний нападающий поделился эмоциями от своего первого матча в футболке "сине-желтых" после возобновления международной карьеры.

"Это было похоже на дебютный матч, который я когда-то провел за сборную Швеции. У меня были бабочки в животе и мурашки по коже".

Смотрите также: Ибрагимович расплакался перед матчем сборной Швеции

"Я совсем не нервничал, а оставался собранным и мотивированным. Просто было обидно, что на трибунах не было болельщиков. С ними атмосфера совершенно другая", — приводит слова Ибрагимовича Twitter-аккаунт Федерации футбола Швеции.

Напомним, что Златан стал самым возрастным футболистом в истории сборной Швеции. Смотреть видео гола и обзор матча Швеция — Грузия вы можете на Football.ua.