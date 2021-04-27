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Специалист рассказал о деталях ссоры с украинцем.

Главный тренер польской Легии Чеслав Михневич прокомментировал ссору с украинским форвардом Назарием Русиным.

"Я сказал Назарию, что он будет конкурировать с одним из лучших бомбардиром чемпионата Польши – Томашом Пекхартом. Предупредил его, что ему следует набраться терпения, что он не будет играть в каждом матче. Но уже перед встречей с Гурником он был разочарован, что не попал в заявку из 20 игроков.

Отношения между нами были хорошими. Я рассказал ему, каково его положение в клубе. Не буду садить кого-то на трибуны только потому, что к нам приехал Русин из Динамо. Я также спросил у него, что ему пообещал агент, надеется ли он, что станет первым номером в Легии.

Я никогда не говорил с ним на эту тему, потому что не знал его. Тогда он отказался играть за дубль. Игор Левчук, который многого добился в своей карьере, играет же в дубле".

Также Михневич прокомментировал адаптацию и последующую травму центрбека Артема Шабанова.

"У Шабанова были хорошие и плохие моменты, но он нам очень понравился. Он нам очень помог в качество левого защитника в системе с тремя игроками обороны. Позже он получил очень неприятную травму", — цитирует коуча Sport.pl.

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