Украина

Специалист рассказал о своем отношении к игроку.

После ухода тренерского штаба Александра Хацкевича из киевского Динамо форвард Назарий Русин выставил у себя в Instagram-аккаунте пост, в котором намекнул на радость от увольнения коуча.

Помощник Хацкевича Максим Шацких отреагировал на поведение форварда и раскритиковал его.

"Считаю ли я нормальным радость Русина после увольнения Хацкевича? Когда мы еще не успели уехать с базы, а он выставляет такой пост в Instagram — это мозги и уровень человека. То, как он мыслит и думает. Русин еще по мячу не ударил два раза. Кто он такой вообще, чтобы такое высказывать?

Что сейчас у него происходит в Легии? Что случилось? Опять тренер плохой. Хотя там новая команда, чемпионат Польши. Не хочет играть за дубль? Ты, наверное, нападающий высокого европейского уровня, и тебя отправляют играть за дубль Легии. Я же Русин, вы что ребята.

А почему его отдали в аренду? Может, мы были слепые и ошиблись? У Динамо осталось всего два нападающих — Супряга и Беседин. Не дай Бог, у кого-то будет травма или еще что-то. Можно было оставить Русина, но его отдали. Почему? Назарий — не игрок уровня Динамо", — сказал Шацких в интервью Вацко Live.

Ранее Шацких рассказал, почему Динамо под руководством Александра Хацкевича не смогло достичь большого успеха.

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