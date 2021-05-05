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Украинский специалист уверенно ведет команду к "золотому дублю".

В полуфинале Кубка Молдовы Шериф, возглавляемый экс-тренером Зари Юрием Вернидубом, одержал волевую победу над Петрокубом и сыграет в финале 30 мая против Сфынтул Георге.

"Это был истинно кубковый матч, – сказал на пресс-конференции Вернидуб. – Именно в таких матчах рождается настоящая команда. Мы пропустили, но никто не опустил рук. Мы полностью переиграли соперника, который к тому же во втором тайме подсел физически".

"Не важно, какой соперник нас ждет в решающем матче, финал есть финал. Будем готовиться, но не стоит забывать, что нам еще играть в чемпионате".

Шериф за 6 туров до финиша чемпионата лидирует с отрывом в 13 очков и вполне реально рассчитывает на завоевание "золотого дубля".

Соперник Шерифа по финалу идет в чемпионате четвертым и на данный момент победа в Кубке может стать для "Святого Георгия" пропуском в еврокубки.