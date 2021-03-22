Украина

Бывший наставник киевлян рассказал о ситуации с Яремчуком.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал почему украинский форвард Роман Яремчук, который сейчас является одним из лидеров Гента, не смог заиграть под его руководством в киевском Динамо.

"Я рад за Романа. Если вы вспомните мой первый-второй год в киевском Динамо, то я могу назвать, сколько у нас было нападающих. Мы играли по модели 4-1-4-1. У нас не было практически ни одного конфликта. У нас были Мбокани, Мораес, Теодорчик, Беседин и Кравец. Плюс был молодой Яремчук, который тогда еще был в дубле.

Конечно, непросто было попасть в первую команду, Роман это понимал. Мы давали ему шансы, он этим пользовался, но всегда игрок сам выбирает свою судьбу — или он готов бороться здесь, или он хочет играть каждую игру играть в основном составе. Я никогда не осуждаю игроков за это и всегда им говорю честно, что никто им не гарантирует место в основном составе и нужно бороться за свое место. У меня не было вообще никаких конфликтов и проблем с Романом и сейчас я рад его успехам", — сказал Ребров в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Ранее Ребров рассказал, почему минувшим летом он отказался возглавить киевское Динамо.