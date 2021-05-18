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Украинская команда разобралась с соперниками из Турции, Австрии, Бельгии и Италии.

Вчера, 17 мая, прошли решающие поединки отборочного этапа на киберспортивный чемпионат Европы — eEuro-2021. Игры проходили в дисциплине Pro Evolution Soccer.

В финальном этапе квалификации в группе В сборная Украины, в составе которой выступают Сергей Sergobibika Марченко и Игорь ighor_8 Любчак сыграли против Австрии, Бельгии, Турции и Италии.

Украинский дуэт уверенно справился со своей задачей, одержав три победы из четырех, уступив лишь команде из Бельгии. Это обеспечило украинцам место в основной части киберспортивного Евро.

Запись поединков сборной Украины:

Финальная часть eEuro-2021 пройдет 9 и 10 июля в Лондоне. Команды будут бороться за 100 тысяч евро.