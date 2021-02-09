Украина

Парням предстоит защищать честь нашей страны на международном форуме.

Напомним, что накануне состоялась жеребьевка второго в истории розыгрыша чемпионата Европы-2021 по киберфутболу (eEuro-2021), в рамках которого киберспортсмены от различных ассоциаций продемонстрирую свои навыки в дисциплине Pro Evolution Soccer на платформе PlayStation 4.

Украину в данном состязании будут представлять Сергей Sergobibika Марченко и Игорь ighor_8 Любчак, которые из третьей корзины попали в группу А, где им будут противостоять Испания, Финляндия, Северная Македония и Эстония.

Киберспортсмены дали интервью пресс-службе Украинской ассоциации футбола, в котором поделились мыслями относительно соперников по предстоящей квалификации.

"Нас ждут сложные игры со сборной Испании, которую представят профессиональные киберфутболисты футбольного клуба Бавария. Но и с ними можно играть и рассчитывать на положительный результат, считает Игорь ighor_8 Любчак.

Сборная Финляндии пока не до конца изученный нами соперник, поэтому нельзя сказать, повезло с ней.

Что касается других сборных, то мы не уступаем им по уровню. Поэтому, в целом, жребий для нас удачный. Верю, что мы сможем успешно квалифицироваться на eEuro-2021".

В свою очередь, Сергей Sergobibika Марченко отметил отсутствие явного фаворита в нашем квинтете: "В составе каждой сборной, которой нам придется противостоять, есть сильный игрок. По моему мнению, группа будет интересна в контексте предстоящих поединков, поэтому будем стараться проявить себя с лучшей стороны".

Временной слот для поединков в рамках нашей отборочной группы — 15 марта и 12 апреля с 18:00 по 23:00 по киевскому времени. Сборные сыграют между собой по два матча в формате 1-на-1.

Лучшая команда от каждой из десяти квалификационных групп попадет напрямую в финальную часть чемпионата Европы-2021 по киберфутболу, а вторые места сразятся в дополнительном раунде плей-офф за еще шесть путевок на международный форум.