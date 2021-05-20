Другое

Украинец получил наивысшую оценку от авторитетного портала.

Нападающий Гента Роман Яремчук стал лучшим игроком матча чемпионата Бельгии со Стандартом по версии WhoScored.

Украинец вышел на поле в стартовом состав и на 94 минуте удвоил преимущество своего клуба.

По версии авторитетного портала форвард получил наивысшую оценку в составах обеих команд — 7,7 балла. Второй украинец Гента Роман Безус получил 7,5 баллов.

Защитник Игорь Пластун вышел на замену и получил оценку 6,4.

Напомним, что Яремчук, Безус и Пластун — претенденты на звание лучшего игрока Гента в марте.