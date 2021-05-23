Германия

Результативность польского форварда не перестает удивлять.

Сезон-2020/21 в рамках немецкой Бундеслиги получился для нападающего мюнхенской Баварии Роберта Левандовски крайне успешным, так как ему удалось в 34-х матчах стать автором сразу 41 забитого мяча, что позволило побить ранее казавшийся неприступным рекорд результативности Герда Мюллера.

Стоит отметить, что, начиная от момента перехода в стан "Красной машины" из дортмундской Боруссии, это была уже не первая попытка 32-летнего поляка замахнутся на историческое достижение.

Как сообщает статистический портал Opta, Роберт Левандовски стал первым игроком в истории немецкой Бундеслиги, которому удавалось завоевать звание лучшего бомбардира национального первенства в четырех сезонах кряду.

Так, в сезоне-2017/18 для этого футболисту хватило 29 забитых мячей, годом позднее планка опустилась до 22-х голов, чтобы затем вернуться на показатель в 34 результативных удара, после чего переросла в поистине рекордные показатели.

Остается лишь отметить, что ближайшим преследователем форварда Баварии стал португальский нападающий франкфуртского Айнтрахта Андре Силва с 28 забитыми мячами.