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Реал, Барселона и Ювентус сделали заявление.

Барселона, Ювентус и Реал Мадрид отреагировали на заявление УЕФА о том, что против данных клубов открыты дисциплинарные дела.

"Барселона, Ювентус и Реал Мадрид хотят заявить о своем категорическом неприятии настойчивого принуждения, которое УЕФА применяет к трем наиболее важным клубам в истории футбола. Такое тревожное отношение представляет собой вопиющее нарушение решения судов, которые уже сделали четкое заявление, в котором содержится предупреждение УЕФА воздерживаться от любых действий, которые могли бы наказать клубы-учредители Суперлиги, пока судебное разбирательство продолжается.



Таким образом, открытие дисциплинарного производства УЕФА непостижимо и является прямой атакой на верховенство закона, которое мы, граждане Европейского Союза, создали демократическим путем.



С самого начала Суперлига продвигалась с целью улучшения ситуации в европейском футболе посредством постоянного диалога с УЕФА и с целью повысить интерес к спорту и предложить болельщикам самое лучшее шоу. Эта цель должна быть достигнута в рамках устойчивости и солидарности, особенно в сложной экономической ситуации, такой как та, в которой сейчас находятся многие клубы в Европе.



УЕФА ожидает, что вместо того, чтобы исследовать способы модернизации футбола посредством открытого диалога, мы отменим продолжающиеся судебные разбирательства, ставящие под сомнение их монополию на европейский футбол. Барселона, Ювентус и Реал Мадрид, которым уже более века, не приемлют никаких форм принуждения или недопустимого давления, но при этом сохраняют твердую готовность обсуждать, уважительно и посредством диалога, решения, которые необходимы футболу в настоящее время.



Либо мы реформируем футбол, либо нам придется ждать его неминуемого краха", — приводит слова заявления официальный сайт Реала.

Напомним, что УЕФА продолжает расследование против Барселоны, Реала и Ювентуса.