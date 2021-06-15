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Победителей турнира ждут классные призы.

Год назад редакция Football.ua провела свой первый кибертурнир, в котором приняли участие почти 1000 человек. Тогда победителями турнира стали Алексей "Pobedun" Сорокин и Антон Филимонов.

Сегодня мы объявляем о старте нового турнира Cyber Cup FIFA 21, который пройдет при поддержке спонсора ТМ Carlsberg и технического партнера — киберспортивного медиахолдинга WePlay Esports

Как и год назад, мы поделим игроков на две платформы (Xbox и PlayStation), но изменим формат турнира. Участвуй в киберспортивном турнире Cyber Cup FIFA 21, побеждай на одной из четырех недель и стань участником финального сражения. А если сможешь доказать, что ты действительно лучший и выиграть в финале, лови главный приз — Sony PlayStation 5 или телевизор Samsung UHD 50! Ну кто о таком не мечтает?

Регламент турнира:

- Выбрав консоль, на которой планируешь играть — PlayStation или Xbox, — зарегистрируйся в турнире Cyber ​​Cup FIFA 21 на платформе GG.ua.



- Настрой матч согласно регламенту турнира и сыграй в одном из четырех недельных туров. Расписание турнира можно посмотреть здесь.



- Самые лучшие игроки каждого из недельных туров будут соревноваться друг с другом в прямом эфире по окончанию всех недельных туров. Трансляция будет проходить на YouTube-канале Football.ua.



- По результатам игры в прямом эфире будут объявлены победители на консоли PlayStation и Xbox. Победитель турнира на консоли PlayStation получит подарок за первое место — игровую консоль PlayStation 5. Победитель турнира на консоли Xbox получит подарок за первое место — телевизор UHD 50 дюймов.



- Победитель игры на консоли PlayStation после завершения турнира сыграет с профессиональным игроком киберспорта Yozhyk в прямом эфире.



- Игроки, занявшие второе, третье и четвертое место, получат призы в виде лимитированных мячей Adidas Uniforia Euro 2020.



- За рейтингом турнира можно следить на нашей странице, посвященной турниру.



- Для участников, которые сыграют за команду Liverpool, независимо от результата, мы дополнительно проведем рандомный розыгрыш сувенирных наборов. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно отправить на электронный адрес cybercupfootball@gmail.com заявку, указав ник игрока, ссылки на лобби, в котором он играл за Liverpool, прикрепить скрин с игры за Liverpool и добавить ссылку на страницу матча с платформы GG.ua.



- К участию в акции допускаются граждане Украины, которым исполнилось 18 лет.



Если возникли вопросы, можно обратиться в техподдержку турнира в Телеграм-канале.

ВНИМАНИЕ! Регистрация участников началась и закончится 16 июля!!!

