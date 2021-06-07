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Сергей Ребров прокомментировал свое решение продолжить карьеру в другом клубе.

Новоиспеченный наставник Аль-Айна из ОАЭ Сергей Ребров подробно рассказал о своем уходе из венгерского Ференцвароша.

"Я никому не желаю пережить то, что происходило со мной в последние две недели. Я почти не мог спать, мой мозг постоянно работал. Несмотря на то, что мы с семьей были в Турции, я не мог нормально сосредоточиться на своих сыновьях. Рано утром в пятницу ​​мы наконец подписали бумаги о расторжении контракта, но я был удивлен, увидев в различных газетах, что я покинул Ференцварош. Нет! Это было не так!

Слова президента Ференцвароша Габора Кубатова о моем решение покинуть команду в феврале? После разногласий по поводу трансферной политики в начале этого года, я поговорил с Габором Кубатовым, потому что я почувствовал, что с двумя чемпионскими титулами, выходами в групповой этап Лиги Европы и Лиги чемпионов, я заслуживаю большего уважения и я хотел, чтобы учитывали мое мнение перед тем, как приобретать новых игроков. Президент заверил меня, что без моего одобрения трансферов не будет, но затем в раздевалку зашел футболист, которого я впервые увидел. Кто? Не имеет значения.

После этого через своего агента я сообщил, что не хочу работать в таких условиях. Не то чтобы у меня было лучшее предложение в другом месте, возможно, мне надоела моя работа. Я люблю свою работу. Я просто хотел дать понять, что не хочу работать с футболистами, о которых со мной никто не говорит. В конце концов я должен определять стартовый состав. Я все еще очень уважаю Габора Кубатова, и в последние недели ему было нелегко. В конце концов, ему пришлось принять решение.

Также в клубе были люди, которым я не нравился. Я не хочу называть его имя. Это один из лидеров. С самого начала нашей совместной работы я чувствовал его неприязнь в мою сторону. Но так бывает, но этот конфликт тоже можно было разрешить.

Зарплата? У меня была низкая зарплата, но я получал высокие бонусы, если мы добивались успеха в еврокубках. Сначала мы попали в Лигу Европы, а затем в группу Лиги чемпионов. За этот успех я получал хорошие деньги. Я никогда не просил клуб повысить мою базовую зарплату.

Мы с семьей любили и любим Будапешт и мы прекрасно провели там время. Если все зависело только от нас, то мы там остались. Я полюбил Ференцварош своим сердцем, я уважаю клуб, и он мне очень многое дал. Я даже не хочу воевать против людей или клуба, я просто хочу дать понять: я не хотел уходить! Я также знаю хорошие слова, что прежде всего важны успехи клуба, а уже затем тренерские достижения.

Я буду счастлив вспоминать каждый день, проведенный в клубе. Все три чемпионских титула незабываемы. Последний был, пожалуй, самым сложным, потому что без болельщиков было очень сложно. У Ференцвароша лучшие фанаты в стране и без них было бы намного сложнее. Я ничего не говорил игрокам, но они все знают, что я не собирался уходить, поэтому у меня не было возможности попрощаться с ними. Хочу поблагодарить футболистов и 99% людей, работающих в клубе, за совместную работу. Вместе мы добились успеха и я один ничего бы не добился сам", — приводит слова Реброва Nemzeti Sport.

Ранее стала известна зарплата и срок контракта Реброва в Аль-Айне.

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