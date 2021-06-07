35-летний голкипер Баварии вошел в историю национальной команды.
Мануэль Нойер, Getty Images
07 июня 2021, 22:55
В настоящее время проходит товарищеский поединок между сборными Германии и Латвии.
В этом матче с первых минут на поле вышел вратарь сборной Германии и Баварии Мануэль Нойер, для которого это сотый матч в футболке национальной команды.
По информации статистического портала OptaFranz, 35-летний голкипер стал первым вратарем в истории сборной Германии, которому удалось достичь отметки в 100 проведенных матчей.
Нойер дебютировал в сборной Германии 2 июня 2009 года в спарринге против ОАЭ (7:2). До матча с Латвией Нойер принял участие в 99 матчах, из которых 43 на ноль.
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