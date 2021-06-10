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Football.ua предлагает вспомнить события домашнего чемпионата Европы.

Остались считанные дни до третьего подряд старта нашей национальной команды на чемпионате Европы по футболу. Начинать предстоит с фаворитом группы – Голландией, с которой Украина сыграет 13 июня на легендарной Амстердам Арене. Верим и надеемся, что третья попытка наконец-то увенчается историческим выходом в плей-офф континентального форума, а пока предлагаем вам вспомнить первое Евро в истории "сине-желтых".

Евро-2012



Первый чемпионат Европы для нашей сборной, который навсегда останется на скрижалях истории. Конечно же, не только по причине исторического дебюта, но и потому, что Украина вместе с Польшей была хозяйкой того турнира.

Соответственно, сито отбора подопечные Олега Блохина не проходили, играя лишь товарищеские встречи в рамках подготовки к Евро. Ну а соперники в них были всех мастей – от Литвы и Узбекистана до экзотических Чили и Канады.

Результаты были самыми разными, яркие поединки с Австрией (2:1) и Германией (3:3) контрастировали с невнятными 0:4 от Чехии и 1:4 от Франции. Тем не менее то был всего лишь аперитив, главное же блюдо поджидало летом 2012 года.

Украина угодила в очень тяжелый квартет с неуступчивыми шведами, и традиционными европейскими тяжеловесами – Францией и Англией. Хуже было бы, разве что, попадание в группу с Португалией, Германией и Нидерландами. Ожидания от выступлений "сине-желтых" были огромными, пусть многие и осознавали, что зацепиться за выход в 1/4 финала будет трудно. Начинать предстояло со сборной Швеции во главе с великолепным Златаном Ибрагимовичем.

Украина – Швеция 2:1

11 июня 2012 года. Киев, НСК Олимпийский, 64 290 зрителей.

Арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Голы: Андрей Шевченко (55, 62) – Златан Ибрагимович (52)

Украина: Пятов – Гусев, Михалик, Хачериди, Селин – Ярмоленко, Тимощук, Назаренко, Коноплянка (Девич, 90+3) – Воронин (Ротань, 85), Шевченко (Милевский, 82)

Тренер: Олег Блохин

Швеция: Исакссон – Лустиг, Мельберг, Гранквист, М. Олссон – Ларссон (Вильгельмссон, 69), Эльм, Шельстрем, Тойвонен (Свенссон, 63) – Ибрагимович, Розенберг (Эльмандер, 71)

Тренер: Эрик Хамрен



Поединок со скандинавами складывался невероятно тяжело и эмоционально для Украины. После безголевого первого тайма Златану Ибрагимовичу, до выхода обеих команд на поле мило беседовавшего с Андреем Шевченко, удалось в касание замкнуть прострел от Кима Чельстрема.

Горевать поклонникам "сине-желтых" долго не пришлось, так свое веское слово молвил уже наш легендарный бомбардир. Андрей Николаевич, проводивший свои последние игры в профессиональном футболе, выложился на том турнире без остатка, а его дубль навсегда останется в летописи сборной Украины. Сначала "Шева" головой замкнул подачу с фланга в исполнении своего тезки Ярмоленко, а через семь минут "семерка" национальной дружины идеально отправил игровой снаряд в зазор между Лустигом и Исакссоном, тем самым приведя в восторг тысячи болельщиков на стадионе и у экранов телевизоров.

Удивительно, но с момента решающего гола Шевченко началась ужасная безголевая серия Украины на чемпионатах Европы, которая длится до сих пор.

Во втором туре хозяева готовились дать бой Франции Лорана Блана. "Галлы" подходили к тому Евро после провалов на Евро-2008 и Чемпионате мира-2010, где они занимали последние места в своих квартетах, а до исторического прихода Дидье Дешама оставалось совсем немного. Словом, определенные надежды на итоговую победу уж точно не были беспочвенными. Реальность оказалась довольно угнетающей.

Украина – Франция 0:2

15 июня 2012 года. Донецк. Донбасс Арена, 48 000 зрителей.

Арбитр: Бьорн Кюйперс (Голландия)

Голы: Жереми Менез (53), Йоан Кабай (56)

Украина: Пятов – Гусев, Михалик, Хачериди, Селин – Тимощук – Ярмоленко (Алиев, 68), Назаренко (Милевский, 60), Воронин (Девич, 46), Коноплянка – Шевченко

Тренер: Олег Блохин

Франция: Льорис – Дебюши, Рами, Мексес, Клиши – Диарра – Менез (Мартен, 73), Насри, Кабай (Мвила, 68), Рибери – Бензема (Жиру, 76)

Тренер: Лоран Блан



В начале встречи с "трехцветными" Украина выглядела достойно, а игра была равная, но тут в дело неожиданно вмешалась стихия. Сильнейший ливень в Донецке поставил матч под угрозу срыва, а также вынудил арбитра Бьорна Кюйперса увести команды в раздевалки. Казалось, что перенос неминуем, но дренаж Донбасс Арены оказался куда прочнее, чем многие полагали, посему игру удалось с горем пополам возобновить.

"Сине-желтые" создали ряд полумоментов, а также вполне себе голевой шанс, но Уго Льорис сумел совершить впечатляющий сэйв после мощного плотного удара Андрея Шевченко. На 50 минуте "Шева" еще и послал мяч в считанных сантиметрах от девятки, а вскоре наступил трехминутный отрезок французов, похоронивший наши чаяния на достойный результат.

Франция организовала контратаку, Франк Рибери отдал на Карима Бензема, тот продлил на Жереми Менеза, убравшего на замахе Евгения Селина, и поразившего ближний угол ворот Андрея Пятова, а через три минуты украинцы позволили пройти передачи на Йоана Кабая, до этого угодившего в штангу, который грамотно распорядился своим моментом.



Поражение от "галлов" поставило Украину в затруднительное положение. Необходимо было во чтобы то ни стало побеждать Англию, и надеяться на осечку французской сборной в матче с уже вылетевшими из турнира шведами. Скандинавская дружина подсобила хозяевам Евро, красиво разобравшись с Францией в киевском поединке с тем самым роскошным ударом "ножницами" в исполнении Златана (2:0), так что все было в наших руках.

Англия – Украина 1:0

19 июня 2012 года. Донецк, Донбасс Арена. 48 700 зрителей.

Арбитр: Виктор Кашшаи (Венгрия)

Гол: Уэйн Руни (48)

Англия: Харт – Джонсон, Терри, Лескотт, Коул – Милнер (Уолкотт, 70), Джеррард, Паркер, Янг – Руни (Окслейд-Чемберлен, 87), Уэлбек (Кэролл, 82)

Тренер: Рой Ходжсон

Украина: Пятов – Гусев, Хачериди, Ракицкий, Селин – Тимощук, Гармаш (Назаренко, 78) – Ярмоленко, Коноплянка – Милевский (Бутко, 77), Девич (Шевченко, 70)

Тренер: Олег Блохин

Определенно, самый скандальный матч на том чемпионате Европы, вызвавший бурю эмоций и негодования. Украина выглядела невероятно достойно, серьезно погоняв Джо Харта и компанию. Несколько раз кипер Манчестер Сити по-настоящему выручил свою команду, но подопечные Олега Блохина продолжали наседать на вражеские ворота.

Гол Уэйна Руни, пропущенный глупым образом после флангового навеса, который никто не перехватил, никоим образом не выбил "сине-желтых" из колеи. Перелом в игре мог наступить на 62 минуте. Артем Милевский грамотно укрыл мяч корпусом от Джолеона Лескотта, затем выдав идеальную передачу на Марко Девича, с рикошетом от Харта пославшего его в ворота. Джон Терри сумел выбить игровой снаряд в поле, но сделал это уже из-за линии. Тем не менее арбитры гол не зафиксировали, чем занимался судья на ленточке в этот момент не ясно. Да, в начальной фазе атаки Милевский, принявший передачу от Селина, находился во вне игры, но это не отменяет того факта, что необходимо было засчитывать сие взятие ворот.

Итог: 0:1 при достойной игре, но огромное разочарование по счету. Украина попрощалась со своим первым чемпионатом Европы уже на групповом этапе, оставив легкое чувство недосказанности.

Роман Котляр, Football.ua