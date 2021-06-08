Украина

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, оценивает действия футболистов сборной Украины в товарищеском поединке перед чемпионатом Европы-2020.

Сборная Украины в рамках товарищеского поединка играла против Кипра и добилась убедительной победы со счетом 4:0. Наверняка, украинцы ждали более сильного сопротивления со стороны сборной Кипра, но красная карточка полученная игроком гостей еще в первом тайме во многом предопределила исход этого противостояния. Хотя для сборной Украины матч против Кипра получился достаточно простым, игроки национальной команды получили необходимые им положительные эмоции, а голы в этот вечер забивали именно те, кто больше всего в этом нуждался.

По итогам голосования приз "Лев матчу" в игре против Кипра получил Александр Зинченко. Возвращение игрока Манчестер Сити в основной состав национальной команды было особо ожидаемым перед этим матчем.

За Андрея Ярмоленко также было отдано достаточное количество голосов, но выбор все же был сделан в пользу Зинченко. И это неудивительно, Александр действительно очень здорово обострял игру и будь его партнеры по атаке чуть более расторопными, то к забитому голу Зинченко вполне мог записать еще несколько голевых передач.

Football.ua оценивает игру футболистов сборной Украины в матче на ОСК Металлист (по 10-балльной шкале).

Украина

Андрей Пятов – 6,0. Оценить игру Андрея Пятова в матче против сборной Кипра крайне сложно. Гости практически не тревожили нашего голкипера. Наверняка и сам вратарь Шахтера ожидал большего от киприотов и ждал своих шансов блеснуть мастерством. К сожалению, Кипр так и не предоставил Пятову серьезной возможности проявить себя, и заставить тренерский штаб национальной команды вновь задуматься о позиции "первого номера" перед стартом Евро.

Илья Забарный – 6,0. Молодой защитник Динамо неожиданно для многих вышел на футбольное поле на позиции правого защитника. Этот опыт был для него новым. На фоне Эдуарда Соболя Забарный выглядел очень бледно. Илья действовал максимально спокойно и хорошо в обороне, но практически ничем не помогал своей команде в атаке. Отсутствие навыка игры на позиции крайнего защитника и отсутствие нужного набора качеств не позволяло Забарному правильно взаимодействовать с Андреем Ярмоленко в атаке. Он действовал исключительно в подыгрыше и нисколько не пытался обострять ситуацию самостоятельно, что было критически важно для игрока его позиции в матче против такого соперника.

Сергей Кривцов – Николай Матвиенко – 6,5. Связка центральных защитников Шахтера действовала достаточно слажено. Матвиенко больше принимал участия в конструировании атак, а Кривцов старался максимально плотно и без зазоров играть с нападающими Кипра. Матвиенко выглядел чуть более уверенно, ведь не допускал помарок в своей игре, в отличии от Сергея Кривцова. На старте поединка Матвиенко несколько раз здорово подстраховал Эдуарда Соболя.

Эдуард Соболь – 6,5. На старте поединка Соболь допускал ошибки при передачах и при выходе из обороны в атаку в простых ситуациях. Но сумел взять себя в руки и дальше действовал практически безошибочно. Поддерживал атаки своей команды и несколько раз здорово обострял игру, вскрывал свободные зоны в обороне соперника своими подключениями.

Евгений Макаренко – 6,5. Очередной хороший матч от Евгения Макаренко в составе национальной сборной Украины. Выглядел достаточно мобильно в первом тайме. Успевал помогать своим защитникам в обороне, а также Зинченко и Малиновскому в атаке. Был не так заметен, как его партнеры, но тем не менее снова проделал большой объем работы и действовал практически безошибочно.

Руслан Малиновский – 6,0. От лидера нашей полузащиты все-таки хочется видеть большего. Складывается впечатление, что порой этот статус "лидера" плохо влияет на самого Руслана. Он понимает, какие ожидания у болельщиков и тренерского штаба от его игры, и иногда он неоправданно перетягивает игру на себя и подолгу не расстается с мячом. Вот и в матче против Кипра Руслан немного перебарщивал в игре с мячом, тем самым замедляя динамику развития атак украинцев.

Александр Зинченко – 8,0. Одним из лучших, если не лучшим на футбольном поле в этот вечер был Александр Зинченко. В отличии от того же Малиновского Зинченко легко расставался с мячом и всегда находил максимально хорошие для своей команды варианты развития дальнейших атак. Оформил несколько гениальных ключевых передач, где его партнеры сыграли не лучшим образом. Был настоящим дирижером атак украинской сборной. Мог сам забивать больше, мог и несколько голевых передач оформить на свой счет.

Андрей Ярмоленко – 7,0. Видно, что Андрей Ярмоленко эти подготовительные матчи перед Евро проводит с огромным желанием и максимальной самоотдачей. При этом видно отсутствие игрового тонуса у полузащитника Вест Хэма. Видны были моменты, в том числе в матче с Кипром, в которых Ярмоленко образца двух-трехлетней давности разбирался бы запросто, но в этом поединке не складывалось. Тем не менее за счет желания удалось отличиться дважды в воротах Кипра. Ожидаем, что к началу Евро Андрей еще наберет, потому как там соперники все-таки будут посерьезней.

Александр Зубков – 7,5. Удивительно, как Александр Зубков за такое короткое время влился в основу национальной сборной Украины и по всей видимости станет основным левым полузащитником нашей команды на предстоящем Евро. В матче против Кипра вновь здоров терроризировал своих оппонентов своими постоянными перемещениями. Его умения как оттягиваться в глубину, так и врываться на свободное пространство за спины оппонентам помогало Украине создавать остроту у ворот оппонента вновь. Еще бы поработать над действиями в завершающей стадии в ограниченном тайминге и в сжатом пространстве, то вообще можно после Евро-2020 мечтать о трансфере в серьезный европейский клуб.

Роман Яремчук – 6,5. Двоякое впечатление оставила игра Романа Яремчука в матче против Кипра. По движению, перемещениям, взаимодействию с партнерами и самоотдаче к Яремчуку вопросов нет. Но вот действия в завершающей стадии были мало похожи на действия форварда европейского уровня.

Марлос – 7,5. Еще один футболист, который сумел хорошо себя показать за один тайм в этом матче – это Марлос. Его техника работы с мячом, оценка игровой ситуации и понимание игры сделали из Марлоса футболиста, за которым было чуть ли не интереснее всего наблюдать в этом поединке. Но давайте не забывать, что все-таки это был Кипр, и Марлос имел возможность действовать без высоких скоростей и также имел в своем распоряжении достаточно пространства и свободы.

Тарас Степаненко – 6,5. Сценарий игры был таков, что замена Макаренко на Степаненко не была особо ощутимой. Если кто-то не сразу узнал о заменах, то вполне мог еще полтайма думать, что Макаренко есть на футбольном поле. Все дело в том, что оборонительной работы для Тараса было крайне мало, а за атакующие действия отвечают все же другие ребята.

Александр Караваев – 6,0. Осуществил несколько фирменных проходов по флангу и дал необходимый объем работы за те 27 минут, которые предоставил ему тренерский штаб сборной.

Артем Беседин – 6,0. Был менее заметен, чем Роман Яремчук и поначалу немного затерялся, но в итоге все же нашел несколько моментов для себя. Правда, распорядился он этими моментами не многим лучше Романа Яремчука.

Георгий Судаков – Николай Шапаренко. Эти футболисты провели на поле порядка 20 минут и оценивать их игру достаточно сложно. Шапаренко практически ничем не запомнился кроме нескольких проигранных силовых единоборств. А вот фамилия Судакова из уст комментатора звучала немного чаще. Игрок Шахтера даже нанес удар по воротам Кипра, но на этом в принципе и все, что можно вспомнить.

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