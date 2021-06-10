Другое

Новым наставником шотландского клуба стал Анге Постекоглу.

Селтик на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Анге Постекоглу.

Соглашение между шотландским клубом и 55-летним австралийцем рассчитано на один год.

Также отмечается, что Ангелос приступит к работе, когда прибудет в Глазго, что сейчас сложно из-за коронавирусных ограничений.

В прошедшем сезоне Селтик финишировал на втором месте в чемпионате, уступив в чемпионской битве Рейнджерсу.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.