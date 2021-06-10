Новым наставником шотландского клуба стал Анге Постекоглу.
Анге Постекоглу, ФК Селтик
10 июня 2021, 13:05
Селтик на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Анге Постекоглу.
Соглашение между шотландским клубом и 55-летним австралийцем рассчитано на один год.
Также отмечается, что Ангелос приступит к работе, когда прибудет в Глазго, что сейчас сложно из-за коронавирусных ограничений.
В прошедшем сезоне Селтик финишировал на втором месте в чемпионате, уступив в чемпионской битве Рейнджерсу.
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