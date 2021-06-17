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Корреспондент Football.ua с места событий рассказывает по том, как организовываются наши фанаты перед матчем против Северной Македонии.

Преграды, связанные с карантинными ограничениями на фоне пандемии коронавируса COVID-19 не смогли остановить особо страстных фанатов сборной Украины, которые в матче первого тура против Нидерландов (2:3), местами, были громче, чем местная публика на стадионе Амстердам Арена.

И уж тем более не должны были стать тише поклонники "сине-желтых", когда сборная вернулась в столицу Румынии, Бухарест, для подготовки к проведению матча второго тура против Северной Македонии.

Уже задолго до начала поединка исторический центр главного румынского города стал место для противостояния наших фанатов и поклонников "красных львов".

Поначалу, именно македонцам удалось первыми собраться в более организованные порядки, поэтому ненадолго основные фан-тропы окрасились в цвета их национального флага.

Однако, когда фанаты сборной Украины таки добрались до места событий, то наш национальный колорит сумел потеснить оппонентов, а на улицах Бухареста то и дело можно было услышать исполнение а капелла Национального гимна Украины и фирменной песни болельщиков — "Червона рута".

Не обошлось и без новоиспеченного девиза всех футбольных команд, которые выступают под нашим флагом — "Слава Україні — Героям Слава!", который, стоит напомнить, все еще нанесен на наши игровые футболки.

Сама игра в Бухаресте на Национальном стадионе начнется в 16:00 по киевскому времени. Football.ua предлагает вам прочитать наш анонс предстоящего противостояния, а чуть позднее — присоединиться к нашей текстовой трансляции.