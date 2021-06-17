Другое 17 июня 2021, 11:07 Украина — Северная Македония. Накануне. Прогноз — ливень (голов). Скандал с Арнаутовичем — в подкасте ПростоФутбол Вашему вниманию пятый выпуск подкаста ПростоФутбол. Обложка подкаста 17 июня 2021, 11:07 Сегодня, 17 июня, сборная Украины встретится с национальной командой Северной Македонии в рамках второго тура группового этапа Евро-2020. В пятом выпуске подкаста ПростоФутбол Podkast ведущие обсудили все главные моменты, предшествующие матчу Украины против Северной Македонии, а также посвятили пару минут нашумевшему скандалу с Арнаутовичем. Вашему вниманию ПростоФутбол Podkast #5: Просто Футбол Podcast · #5 Украина — Северная Македония. Накануне. Прогноз — ливень (голов). Скандал с Арнаутовичем Команды Северная Македония Украина Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте