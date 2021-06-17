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Вашему вниманию пятый выпуск подкаста ПростоФутбол.

Сегодня, 17 июня, сборная Украины встретится с национальной командой Северной Македонии в рамках второго тура группового этапа Евро-2020.

В пятом выпуске подкаста ПростоФутбол Podkast ведущие обсудили все главные моменты, предшествующие матчу Украины против Северной Македонии, а также посвятили пару минут нашумевшему скандалу с Арнаутовичем.

Вашему вниманию ПростоФутбол Podkast #5: