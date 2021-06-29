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Предлагаем вашему вниманию результаты голосования наших читателей с прогнозами на четвертый матч "желто-синих" на Евро-2020.

В поединке 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины сойдется в противостоянии с национальной командой Швеции.

В преддверии этого матча мы провели голосование среди читателей, чтобы оценить шансы подопечных Андрея Шевченко против шведов.

Представляем вашему вниманию результаты опроса, по итогам которого как минимум половина пользователей верит в победу сборной Украины (50,1%):

Напомним, матч Швеция — Украины состоится сегодня, 29 июня, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.