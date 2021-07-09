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Вашему вниманию 14-й выпуск подкаста ПростоФутбол.

В полуфинале Евро-2020 сборная Англии одержала непростую победу над Данией в дополнительное время и вышла в финал турнира, где встретится с Италией (2:1).

В 14-м выпуске ПростоФутбол Podcast ведущие Андрей Бображ и Феликс Ардельянов вместе с приглашенным гостем, стендап-комиком Максом Коновалом, обсудили нашумевшие события полуфинала Англия – Дания и предстоящий финал Евро-2020.

Приятного прослушивания!

ПростоФутбол Podcast #14:

Напомним, финал Евро-2020 между Италией и Англией состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00 по киевскому времени. Местом проведения матча станет лондонский стадион Уэмбли, являющийся домашней ареной "трех львов".

Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.