Вашему вниманию 14-й выпуск подкаста ПростоФутбол.
В полуфинале Евро-2020 сборная Англии одержала непростую победу над Данией в дополнительное время и вышла в финал турнира, где встретится с Италией (2:1).
В 14-м выпуске ПростоФутбол Podcast ведущие Андрей Бображ и Феликс Ардельянов вместе с приглашенным гостем, стендап-комиком Максом Коновалом, обсудили нашумевшие события полуфинала Англия – Дания и предстоящий финал Евро-2020.
Приятного прослушивания!
ПростоФутбол Podcast #14:
Напомним, финал Евро-2020 между Италией и Англией состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00 по киевскому времени. Местом проведения матча станет лондонский стадион Уэмбли, являющийся домашней ареной "трех львов".
Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.