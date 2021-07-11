Другое

В 2016 году главный турнир европейского континента был расширен с 16 до 24 команд.

УЕФА может значительно увеличить количество национальных команд для участия в финальной части чемпионата Европы. Об этом сообщает Associated Press.

По информации источника, организация рассматривает вопрос с расширением числа участников Евро до 32 сборных.

Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято до 2023 года, и изменения на практике могут произойти только с 2028 года.

Напомним, в 2016 году количество участников Евро было расширено с 16 до 24 команд.

Также отмечается, что если будет утверждены 32 команды, то УЕФА придется пересмотреть или отменить квалификацию.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.