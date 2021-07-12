Копа Америка

Подборка всего интересного, что произошло на турнире сборных Южной Америки.

Копа Америка подошла к своему завершению, а победителем в финальном противостоянии против Бразилии стала сборная Аргентины. Тем не менее, помимо триумфа Лионеля Месси и компании, во время турнира происходили и другие интересные события, заслуживающие отдельного внимания. Предлагаем все их вспомнить.

Подвиг голкипера Венесуэлы

Сборная Венесуэлы накануне Копа Америка оказалась в практически безнадёжной ситуации: сразу 13 игроков команды заразились коронавирусом. Основной состав изменился до неузнаваемости, а шансы на выход из группы, и без того не очень высокие, перешли в разряд теоретических. Тем не менее, венесуэльцам удалось навязать борьбу и даже заполучить какие-то очки. Самый неожиданный результат – 0:0 с куда более мастеровитой Колумбией. Все 90 минут Венесуэла оборонялась, а Вилькер Фариньес, резервный вратарь Ланса, поймал кураж, совершив девять сэйвов. Эта ничья – в первую очередь его заслуга.

"Папу" Гомес дождался

Для Алехандро Гомеса сборная Аргентины долгое время была несбыточной мечтой. Из-за высочайшей конкуренции в нападении "альбиселесте" этого неординарного футболиста даже не рассматривали как возможную кандидатуру. Его игра за Аталанту несколько изменила ситуацию, "Папу" дебютировал за сборную в 2017 году, но сразу там закрепиться не сумел. Гомеса снова начали вызывать осенью прошлого года, но как резервиста (собственно, из-за регулярных поездок за океан разгорелся конфликт с Гасперини, приведший к уходу из Аталанты). На Копа Америка 33-летний нападающий всё-таки дождался своего шанса. В матче с Парагваем (1:0) именно он забил единственный мяч, а в следующем туре с Боливией (4:1) открыл счёт голам после роскошного забросика Месси.

Гол на сотой минуте

Самый напряжённый матч группового этапа – Бразилия против Колумбии (2:1). Назревала сенсация, ведь колумбийцы вели в счёте благодаря эффектному удару Луиса Диаса через себя в падении. Тем не менее, хозяева совершили "камбэк". Первый их гол получился скандальным, ведь мяч по ходу результативной атаки угодил в рефери, но тот показал, что игру необходимо продолжить. Разборки после этого гола заняли так много времени, что второй тайм неприлично затянулся – впрочем, такое характерно для Южной Америки, где судьи очень долго взаимодействуют с ВАР. Каземиро забил решающий мяч, когда на табло горели цифры 90+10.

Англичанин из глубинки

Сборная Чили переживает не лучшие времена. "Золотое" поколение, выигравшее Копа Америка в 2015 и 2016 годах, уже постарело. Более того, Алексис Санчес из-за травмы пропустил большую часть турнира. Лидера нападения заменил оригинальный персонаж – Бен Бреретон. Это англичанин, который толком не говорит по-испански, зато имеющий чилийские корни. Он подавал надежды и даже выигрывал чемпионат Европы U-19 со сборной Англии, но на клубном уровне дальше Чемпионшипа не продвинулся (сейчас выступает за Блэкберн). Неожиданно Бреретон оказался востребован в сборной Чили. Бен дебютировал аккурат на Копа Америка и даже забил решающий мяч в ворота боливийцев.

Лападула – новый герой Перу

Похожая история в сборной Перу. Там тоже актуальна проблема стареющих лидеров: на эту Копу не поехал 37-летний Хосе Паоло Герреро. Его заменил Джанлука Лападула, тоже натурализованный игрок. Этот форвард хорошо знаком любителям итальянского футбола. У него оригинальная карьера с подъёмом из "трясины" и не очень удачной попыткой закрепиться в Милане. Тем не менее, Лападула с его голевым чутьём и старательностью – подходящий игрок для средних команд. Первый мяч за Перу он забил на этом Копа Америка в матче с Эквадором, настоящим же звёздным часом стала 1/4 финала с Парагваем, где Джанлука забил, по сути, два мяча (один из них записали как автогол защитника). Новый бомбардир за короткое время стал любимцев перуанских болельщиков: ему посвящали первые полосы газет, граффити и даже конструктор Лего.

Характер Парагвая

Именно встреча Перу с Парагваем в четвертьфинале подарила самый яркий и непредсказуемый матч турнира: шесть голов (3:3), два удаления и серия 11-метровых. Перуанцы убедительнее атаковали и вели в счёте, однако парагвайцы проявили характер – фирменное качество этой скромной, зато неуступчивой команды. Один раз "гуарани" отыгрались в меньшинстве (причём был удалён их капитан Густаво Гомес), ещё один раз – на последних минутах в короткий отрезок, когда игра велась в формате 10 на 10. Лишь в послематчевой серии итоговая победа осталась-таки за Перу.

Дикий фол Жезуса

Южноамериканский футбол порой шокирует жёсткостью и грубостью, с которой ведутся матчи. Чаще достаётся техничным футболистам – например, Лионелю Месси, за которым охотились колумбийцы в полуфинале. Бывают и обратные примеры. Так, в 1/4 финала с Чили прямую красную карточку заработал Габриэль Жезус. Нападающий Ман Сити и сборной Бразилии продемонстрировал что-то из капоэйры, высоко поднятой ногой влетев на бровке в Эухенио Мену. "Селесао" в меньшинстве не без труда удержала счёт 1:0, а Жезус был дисквалифицирован на два матча и пропустил финал.

Ассистентский дриблинг Неймара

К счастью, техники на Копа Америка было не меньше, чем грубости. За самые красочные моменты отвечал Неймар. Лидер хозяев турнира был освобождён от черновой работы и творил чудеса вроде пяточек, паса "рабоной" или техничной перепасовки с Лукасом Пакета в матче с Чили. Особняком – дриблинг Неймара в полуфинале с Перу, когда он, войдя в штрафную и оказавшись против нескольких защитников, ухитрился прокинуть мяч одному из них между ног и отдать под удар всё тому же Пакета. Тот случай, когда призыв: "Joga bonito" ("Играй красиво") реализуется на практике.

Разговоры Эмилиано Мартинеса

Критический момент для сборной Аргентины наступил в полуфинале с Колумбией. Дело дошло до серии 11-метровых, причём колумбийцы на предыдущей стадии таким же образом прошли Уругвай. "Альбиселесте" связывают неприятные воспоминания с этим элементом игры, ведь именно в сериях с Чили были проиграны финалы КА 2015 и 2016 годов. На этот раз у аргентинцев нашёлся свой герой: Эмилиано Мартинес – новый голкипер сборной, который дебютировал за неё лишь в июньских матчах отбора. У него был свой рецепт: Мартинес отвлекал бьющих игроков соперника вызывающими разговорами. Успех получился ошеломляющим: три вратарских сэйва и проход в финал.

Чемпионство Аргентины

Аргентина с 1993 года не могла выиграть Копа Америка, но всё-таки сделала это, причём на легендарной бразильской Маракане, обыграв хозяев турнира. Финал получился напряжённым и скорее тактическим, нежели зрелищным. Малозаметен был даже Лео Месси, безоговорочно лучший игрок КА (у него 4+5). Единственный гол, впрочем, получился симпатичным: длинный заброс де Пауля и техничное завершение Ди Марии, который навесиком отправил мяч мимо Эдерсона. Молодой Лионель Скалони – тренер, который привёл Аргентину к долгожданному успеху, а его тёзка Месси наконец-то выиграл трофей со сборной.