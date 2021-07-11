Копа Америка

Нападающий продолжает демонстрировать потрясающий уровень игры.

Сборная Аргентины минимально обыграла Бразилию (1:0) в финале Кубка Америки.

В данном поединке капитан "альбиселесте" Лионель Месси не отметился результативными действиями, однако это не помешало ему стать лучшим бомбардиром и ассистентом розыгрыша.

На счету нападающего команда Лионеля Скалони 4 гола и 5 результативных передач.

Отметим, что 4 гола на завершившемся турнире также забил форвард сборной Колумбии Луис Диас, разделив почетное звание с аргентинцем.

Напомним, что лучшим игроком финального поединка стал автор единственного гола в матче, полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.