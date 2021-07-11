Нападающий продолжает демонстрировать потрясающий уровень игры.
Лионель Месси, getty images
11 июля 2021, 08:17
Сборная Аргентины минимально обыграла Бразилию (1:0) в финале Кубка Америки.
В данном поединке капитан "альбиселесте" Лионель Месси не отметился результативными действиями, однако это не помешало ему стать лучшим бомбардиром и ассистентом розыгрыша.
На счету нападающего команда Лионеля Скалони 4 гола и 5 результативных передач.
Отметим, что 4 гола на завершившемся турнире также забил форвард сборной Колумбии Луис Диас, разделив почетное звание с аргентинцем.
Напомним, что лучшим игроком финального поединка стал автор единственного гола в матче, полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария.
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