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Бельгийский клуб усилил оборонительную линию.

Андерлехт подписал соглашение с нападающим Шальке Бенито Раманом, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Контракт между форвардом и Андерлехтом подписан на три ближайших года.

В прошлом сезоне Бенито Раман провел 27 поединков, в которых отметился пятью забитыми голами и получил три желтых карточки.

Отметим, что Шальке работает над тем, чтобы пополнить трансферный бюджет и сократить зарплатную ведомость после вылета во второй дивизион.

Напомним, что ранее Ливерпуль не захотел покупать Кабака за 8,5 миллионов фунтов.