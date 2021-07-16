Бельгийский клуб усилил оборонительную линию.
Бенито Раман, фото Андерлехт
16 июля 2021, 00:02
Андерлехт подписал соглашение с нападающим Шальке Бенито Раманом, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.
Контракт между форвардом и Андерлехтом подписан на три ближайших года.
В прошлом сезоне Бенито Раман провел 27 поединков, в которых отметился пятью забитыми голами и получил три желтых карточки.
Отметим, что Шальке работает над тем, чтобы пополнить трансферный бюджет и сократить зарплатную ведомость после вылета во второй дивизион.
Напомним, что ранее Ливерпуль не захотел покупать Кабака за 8,5 миллионов фунтов.