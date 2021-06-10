Райнхольд Ранфтль продолжит свою карьеру в чемпионате Германии.
Райнхольд Ранфтль (слева), ФК Шальке
10 июня 2021, 10:22
Шальке на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником ЛАСКа Райнхольдом Ранфтлем.
Соглашение между клубом из Гельзенкирхена и 29-летним австрийцем рассчитано на три года.
В минувшем сезоне Ранфтль провел 46 поединков, в которых забил четыре гола и отдал девять ассистов.
По информации портала Transfermarkt, немецкий клуб заплатил за футболиста 650 тысяч евро.
Напомним, по итогам прошедшей кампании Шальке занял последнее место в турнирной таблице и вылетел из Бундеслиги.
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