Германия

Райнхольд Ранфтль продолжит свою карьеру в чемпионате Германии.

Шальке на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником ЛАСКа Райнхольдом Ранфтлем.

Соглашение между клубом из Гельзенкирхена и 29-летним австрийцем рассчитано на три года.

В минувшем сезоне Ранфтль провел 46 поединков, в которых забил четыре гола и отдал девять ассистов.

По информации портала Transfermarkt, немецкий клуб заплатил за футболиста 650 тысяч евро.

Напомним, по итогам прошедшей кампании Шальке занял последнее место в турнирной таблице и вылетел из Бундеслиги.

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