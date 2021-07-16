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Куего Фурухаши перебрался в шотландский чемпионат.

Селтик на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Виссел Кобе Куего Фурухаши.

Соглашение с 26-летним японским форвардом рассчитано на четыре года.

В минувшем сезоне Фурухаши провел 21 поединок, в которых забил 15 голов и отдал два ассиста. Также на его счету три забитых мяча в шести встречах в футболке сборной Японии.

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