Куего Фурухаши перебрался в шотландский чемпионат.
Куего Фурухаши, ФК Селтик
16 июля 2021, 13:36
Селтик на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Виссел Кобе Куего Фурухаши.
Соглашение с 26-летним японским форвардом рассчитано на четыре года.
В минувшем сезоне Фурухаши провел 21 поединок, в которых забил 15 голов и отдал два ассиста. Также на его счету три забитых мяча в шести встречах в футболке сборной Японии.
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