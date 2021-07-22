Другое

Завершились очередные поединки Олимпийских игр в Токио.

Завершились еще два поединка стартового тура группового этапа Олимпийских игр в Токио.

В первом поединке олимпийская сборная Японии на правах хозяев турнира, одержала минимальную победу над национальной командой Южной Африки. Победу японца принес единственный забитый мяч в исполнении полузащитника мадридского Реала Такефусы Кубо в середине второго тайма.

Япония – ЮАР 1:0

Гол: Кубо, 71.

Япония: Тани, Итакура, Сакаи, Накаяма (Хатате, 72), Йосида, Танака, Эндо, Кубо, Мийоси (Сома, 60), Доан (Матида, 85), Хаяси (Уэда, 72).

ЮАР: Уильямс, Фрослер (Кодисанг, 79), Мукумела, Малепе, Мабилисо, Селе, Моселе (Нгобо, 90), Синг, Мокуна, Флерс, Макгопа.

Предупреждения: Эндо, Доан.

Во второй встрече сборная Румынии с таким же счетом обыграла Гондурас. Единственный гол был забит на дополнительной минуте к первому тайму, когда результативным ударом отметился Эльвин Олива, срезавший мяч в свои ворота.

Гондурас – Румыния 0:1

Гол: Олива, 45+1 (автогол).

Гондурас: Гуити (Перельо, 46), Мальдонадо (Мелендес, 88), Гарсия, Декас, Олива (Мелендес, 88), Ривас Виндель (Пальма, 57), Альварес, Пинеда, Родригес (Рейес, 57), Мартинес, Бенгуче.

Румыния: Аиоани, Гицэ, Пашкану, Ратиу (Григоре, 75), Георге (Сефер, 55), Дулка, Штефан (Бобок, 46), Марин, Чобану (Бэлуцэ, 69), Добре, Ганя (Сынтян, 68).

Предупреждения: Олива, Альварес - Добре, Дулка, Сынтян.