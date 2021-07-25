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После разгрома Франции Мексика неожиданно оказались бессильны перед хозяевами.

Во втором туре олимпийского мужского футбольного турнира встретились лидеры группы А Мексика и Япония.

После того, как мексиканцы буквально вынесли Францию, они считались фаворитами, однако уже к 12-й минуте хозяева Олимпиады вели в счете 2:0.

Мексика смогла лишь размочить счет, да и то после того, как осталась в меньшинстве.

Япония — Мексика 2:1

Голы: Кубо, 6, Доан, 12, с пенальти — Альварадо, 86.

Япония: Тани — Сакаи, Йосида, Итакура, Накаяма — Танака, Эндо — Доан (Митома, 79), Кубо, Сома (Маэда, 65) — Хаяси (Уэда, 79).

Мексика: Очоа — Санчес, Монтес, Васкес, Агирре (Лорона, 43) — Родригес (Эскивель, 57), Ромо, Кордова — Лайнес (Антуна, 66), Мартин, Вега (Альварадо, 66).

Предупреждения: Сакаи, Танака — Монтес, Родригес, Санчес.

Удалление: Васкес, 68.