Другое

"Фурия роха" чуть не повторила свой "график" с Евро-2020.

Во втором туре Испания, не сумевшая обыграть Египет, столкнулась с немалыми трудностями в поединке против Австралии, сумевшей ранее обыграть Аргентину.

Однако когда казалось, что пиренейцы, как и на Евро-2020, начнут олимпийский турнир с двух ничьих, Оярсабаль принес своей команде победу.

В третьем туре Испания сыграет с Аргентиной, а Австралия с Египтом. Ни одна команда еще не потеряла шансы продолжить борьбу на Олимпиаде.

Австралия — Испания 0:1

Гол: Оярсабаль, 81.

Австралия: Гловер — Аткинсон, Денг (Д'Агостино, 83), Суттар, Кинг — Уэлс (Роулес, 63), Женро (Уоттс, 72), Меткалф, Арзани (Тилио, 63) — Макги (Баккус, 72) — Дьюк.

Испания: Унаи Симон — О.Хиль (Мир, 76), Эрик Гарсия, Пау Торрес, Кукурелья — Солер (Асенсио, 68), Субименди, Педри — Ольмо, Оярсабаль, Пуадо (Б.Хиль, 57).

Предупреждения: Уэлс, Макги, Дьюк, Аткинсон — О.Хиль, Симон.