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Румынская команда сопротивлялась только до перерыва.

Во втором туре мужского олимпийского футбольного турнира Южная Корея ни оставила ни единого шанса сопернику, который весь второй тайм играл вдесятером.

К автоголу Марина в первом тайме, корейцы добавили еще три после перерыва, причем дублем отметился Ли Кан Ин.

После второго тура в группе В воцарилось полное равновесие: Корея, Гондурас, Новая Зеландия и Румыния набрали по три очка. В третьем туре Корея сыграет с Гондурасом, а Румыния с Новой Зеландией.

Румыния — Южная Корея 0:4

Голы: Марин, 27, автогол, Ум Вон Сан, 59, Ли Кан Ин, 84, 90.

Румыния: Айоани — Паскану, Марин, Гицэ — И.Георге, Дульча (Бэлуцэ, 76), Чиобану (Флореску, 76), Бобоц (Григоре, 64) — Сефер (В.Георге, 56), Добре — Ганя (Синтян, 56).

Южная Корея: Сон Бум Кен — Сеол Юн Ву, Чжен Те Вук, Пак Чжи Су, Кан Юн Сон — Ли Дон Чжун (Сон Мин Кю, 65), Вон Ду Е, Чжен Сен Вон (Квон, Чан Хун, 46), Ум Вон Сан (Ким Чже Ву (90+1) – Хван Уи Чжо (Ли Кан Ин, 79), Ли Дон Ген (Ким Чжин Кю, 79).

Предупреждения: Георге, Пашкану — Чжун Сен Вон.

Удаление: И.Георге, 45+1.