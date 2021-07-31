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Путевка в полуфинал досталась хозяевам Олимпиады.

В четвертьфинале олимпийского мужского футбольного турнира Япония и Новая Зеландия выдали «сухой» марафон, доведя дело выяснения хозяина путевки в полуфинал до серии послематчевых пенальти.

Судьбу путевки решили промахи с "точки" Какасе и Льюиса. Японцы же все удары пробили точно.

Ранее в полуфинал Олимпиады пробилась сборная Испании.

Япония — Новая Зеландия 0:0

Пенальти — 4:2.

Япония: Тани — Хасиока, Йосида, Томиясу, Хатате (Митома, 91) — Танака (Итакура, 91), Эндо — Доан (Миеси, 106), Кубо, Сома (Накаяма, 69) — Хаяси (Уэда, 69).

Новая Зеландия: М.Вуд — Стенснесс, Рид (Макговатт, 51), Пиджнэкер — Эллиот (Ингэм, 79), Льюис, Белл, Гарбетт (Джаст, 79), Какасе — К.Вуд, Уэйн (Чемпнесс, 84).

Предупреждения: Томиясу, Миеси — Белл, Стенснесс, Гарбетт, Какасе.