Путевка в полуфинал досталась хозяевам Олимпиады.
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31 июля 2021, 14:41
В четвертьфинале олимпийского мужского футбольного турнира Япония и Новая Зеландия выдали «сухой» марафон, доведя дело выяснения хозяина путевки в полуфинал до серии послематчевых пенальти.
Судьбу путевки решили промахи с "точки" Какасе и Льюиса. Японцы же все удары пробили точно.
Ранее в полуфинал Олимпиады пробилась сборная Испании.
Япония — Новая Зеландия 0:0
Пенальти — 4:2.
Япония: Тани — Хасиока, Йосида, Томиясу, Хатате (Митома, 91) — Танака (Итакура, 91), Эндо — Доан (Миеси, 106), Кубо, Сома (Накаяма, 69) — Хаяси (Уэда, 69).
Новая Зеландия: М.Вуд — Стенснесс, Рид (Макговатт, 51), Пиджнэкер — Эллиот (Ингэм, 79), Льюис, Белл, Гарбетт (Джаст, 79), Какасе — К.Вуд, Уэйн (Чемпнесс, 84).
Предупреждения: Томиясу, Миеси — Белл, Стенснесс, Гарбетт, Какасе.