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Катерина Монзуль и Марина Стрелецкая получили назначение на матч США — Канада.

На полуфинальный матч женского олимпийского футбольного турнира между США и Канадой получили назначение две представительницы украинского судейского корпуса — сообщил официальный сайт УАФ.

Катерина Монзуль будет главным арбитром полуфинала. На линиях ей будут помогать соотечественница Марина Стрелецкая и чешка Люси Ратайова. Четвертый арбитр — Стефани Фраппар из Франции.

Матч США — Канада состоится в понедельник, 2 августа. В тот же день пройдет второй полуфинал, в котором сыграют Австралия и Швеция.

Финал женского олимпийского футбольного турнира состоится 6 августа.