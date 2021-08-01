Катерина Монзуль и Марина Стрелецкая получили назначение на матч США — Канада.
Катерина Монзуль, Getty Images
01 августа 2021, 14:59
На полуфинальный матч женского олимпийского футбольного турнира между США и Канадой получили назначение две представительницы украинского судейского корпуса — сообщил официальный сайт УАФ.
Катерина Монзуль будет главным арбитром полуфинала. На линиях ей будут помогать соотечественница Марина Стрелецкая и чешка Люси Ратайова. Четвертый арбитр — Стефани Фраппар из Франции.
Матч США — Канада состоится в понедельник, 2 августа. В тот же день пройдет второй полуфинал, в котором сыграют Австралия и Швеция.
Финал женского олимпийского футбольного турнира состоится 6 августа.