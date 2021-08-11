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Защитник "желтой субмарины" поделился своими мыслями накануне Суперкубка УЕФА.

Защитник Вильярреала Рауль Альбиоль прокомментировал предстоящий поединок Суперкубка УЕФА против лондонского Челси.

"Хотим расти всей командой, хотим играть в финалах против лучших европейских клубов, и это прекрасная возможность. Надо будет изрядно потрудиться. Впереди у нас участие в Лиге чемпионов, так что мы прогрессируем. Постараемся победить и одновременно получить от матча удовольствие.

Возможно, нам придется терпеть 90 минут, но мы хотим порадовать болельщиков и вернуться домой ради жителей Вильяреала с трофеем", — приводит слова Альбиоля пресс-служба УЕФА.

Напомним, Челси — Вильярреал состоится сегодня, 11 августа, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.