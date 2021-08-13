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После расторжения контракта с Интером бельгиец вернулся на родину.

Раджа Наингголан прибыл в Атверпен и вскоре будет официально объявлен игроком одноименного клуба — сообщили источники в "королевском клубе".

Подробности сделки станут после официального объявления о переходе.

Наингголан и Интер разорвали контракт по обоюдному согласию, и в Бельгию полузащитник отправился в качестве свободного агента.

33-летний Раджа за свою карьеру провел 30 матчей (6 голов) за национальную сборную Бельгии и выступал в составе Пьяченцы (74 матча во всех турнирах, 4 гола), Кальяри (188, 14), Ромы (203, 33) и Интера (41, 7).