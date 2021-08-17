Другое

Футболист продолжит карьеру в Греции.

Испанская Севилья отдала вингера Рони Лопеша в аренду греческому Олимпиакосу.

Футболист проведет в Греции один сезон, после чего может стать полноценным игроком "легенд" за 12,5 миллионов евро.

В минувшем сезоне Лопеш выступал на правах аренды за Ниццу. На его счету 28 матчей и три гола в чемпионате Франции.

Также отметим, что португалец имеет опыт выступлений за Манчестер Сити, Лилль и Монако.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.