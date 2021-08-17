Футболист продолжит карьеру в Греции.
Рони Лопеш, ФК Олимпиакос
17 августа 2021, 18:58
Испанская Севилья отдала вингера Рони Лопеша в аренду греческому Олимпиакосу.
Футболист проведет в Греции один сезон, после чего может стать полноценным игроком "легенд" за 12,5 миллионов евро.
В минувшем сезоне Лопеш выступал на правах аренды за Ниццу. На его счету 28 матчей и три гола в чемпионате Франции.
Также отметим, что португалец имеет опыт выступлений за Манчестер Сити, Лилль и Монако.
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