Ближайшие преследователи клуба потеряли математические шансы на победу за 7 туров до окончания чемпионата.
Игроки Олимпиакоса, getty images
12 апреля 2021, 09:51
Завершился матч чемпионата Греции, в котором Олимпиакос принимал Панатинаикос.
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Таким образом, благодаря этой победе Олимпиакос за семь туров до конца сезона стал недосягаемым для преследователей в турнирной таблице чемпионата Греции и в 46-й раз завоевал титул.
После 29 матчей Олимпиакос набрал 76 очков. У ближайшего преследователя — Ариса — 54 очка. Замыкает тройку лучших – ПАОК. В пятерку лучших также входят АЕК и Панатинаикос.
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