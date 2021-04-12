Другое

Ближайшие преследователи клуба потеряли математические шансы на победу за 7 туров до окончания чемпионата.

Завершился матч чемпионата Греции, в котором Олимпиакос принимал Панатинаикос.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Таким образом, благодаря этой победе Олимпиакос за семь туров до конца сезона стал недосягаемым для преследователей в турнирной таблице чемпионата Греции и в 46-й раз завоевал титул.

После 29 матчей Олимпиакос набрал 76 очков. У ближайшего преследователя — Ариса — 54 очка. Замыкает тройку лучших – ПАОК. В пятерку лучших также входят АЕК и Панатинаикос.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.