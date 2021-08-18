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Чемпионки Украины без проблем обыграли болгарскую Софию.

Жилстрой-1 в стартовом матче полуфинала первого раунда женской Лиги чемпионов разгромил Софию и сыграет в финале стадии.

Украинки открыли счет после удара Шевчук на 11-й миуте, но еще до перерыва болгарки выровняли положение. Однако после перерыва чемпионки забили еще четыре мяча и обеспечили себе победу.

В финале группы 10 первого раунда Жилстрой-1 встретится с победителем пары Помурье — РФШ (матч начнется в среду, 18 августа, в 18:00 по киевскому времени). Победитель финала получит путевку в следующий раунд

Жилстрой-1 — София 5:1

Голы: Шевчук, 11, Л.Шматко, 52, Овдийчук, 61, Бойченко, 84, Кочнева, 87 — Александрова, 29.

Жилстрой-1: Яман — Алексанян, Анастасия Воронина (Петрик, 78), Л.Шматко, Басанская — Бойченко, Хаванская, Шевчук (Анна Воронина, 82) — Апанащенко, Овдийчук — Садыкоглу (Кочнева, 71).

На этом этапе чемпионы стран, имеющих рейтинг ниже восьмого, разбиты на 11 групп, победители которых пройдут в следующую стадию, где к ним присоединятся три команды, по рейтингу получившие в нем места автоматически.

Далее будут разыграны 7 путевок в групповой турнир.