Чемпион Украины начнет очередной поход за европейской славой.
Фото ЖФК Жилстрой-1
18 августа 2021, 11:58
В среду, 18 августа, Жилстрой-1 проведет первый матч в женской Лиге чемпионов-2021/22.
Чемпионки Украины начнут турнир со стадии полуфинала первого раунда.
На этом этапе чемпионы стран, имеющих рейтинг ниже восьмого, будут разбиты на 11 групп, победители которых пройдут в следующую стадию, где к ним присоединятся три команды, по рейтингу получившие в нем места автоматически.
Далее будут разыграны 7 путевок в групповой турнир.
В полуфинале группы 10 Жилстрой-1 сыграет с болгарской Софией, а во второй паре квартета встретятся словенская Помурье и латвийская РФШ. Победители этих матчей разыграют путевку в следующий раунд. Все матчи пройдут в Помурье.
Матч начнется в 12:00 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка:
В минувшем сезоне Жилстрой-2 дошел до 1/16 финала женской Лиги чемпионов.