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Чемпион Украины начнет очередной поход за европейской славой.

В среду, 18 августа, Жилстрой-1 проведет первый матч в женской Лиге чемпионов-2021/22.

Чемпионки Украины начнут турнир со стадии полуфинала первого раунда.

На этом этапе чемпионы стран, имеющих рейтинг ниже восьмого, будут разбиты на 11 групп, победители которых пройдут в следующую стадию, где к ним присоединятся три команды, по рейтингу получившие в нем места автоматически.

Далее будут разыграны 7 путевок в групповой турнир.

В полуфинале группы 10 Жилстрой-1 сыграет с болгарской Софией, а во второй паре квартета встретятся словенская Помурье и латвийская РФШ. Победители этих матчей разыграют путевку в следующий раунд. Все матчи пройдут в Помурье.

Матч начнется в 12:00 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка:

В минувшем сезоне Жилстрой-2 дошел до 1/16 финала женской Лиги чемпионов.