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Победители будут объявлены 26 августа на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

УЕФА на своем официальном сайте назвал тройку претендентов на приз лучшему футболисту года.

На награду от УЕФА претендуют три полузащитника — Жоржиньо и Нголо Канте из Челси, а также хавбек Манчестер Сити — Кевин де Брюйне.

Тройка финалистов была выбрана голосованием, которое было проведено среди тренеров 24 команд-участниц Евро-2020, а также 80 тренеров клубов из групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Помимо них выбрать лучших представилась возможность для 55 журналистов из каждой ассоциации УЕФА.

В женском футболе на награду по итогам года претендуют Дженнифер Эрмосо, Лике Мартенс и Алексия Путельяс — все три представляют Барселону.

Победители номинаций станут известны 26 августа — во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

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