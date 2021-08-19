Победители будут объявлены 26 августа на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.
Жоржиньо, Нголо Канте и Кевин де Брюйне, УЕФА
19 августа 2021, 17:55
УЕФА на своем официальном сайте назвал тройку претендентов на приз лучшему футболисту года.
На награду от УЕФА претендуют три полузащитника — Жоржиньо и Нголо Канте из Челси, а также хавбек Манчестер Сити — Кевин де Брюйне.
Тройка финалистов была выбрана голосованием, которое было проведено среди тренеров 24 команд-участниц Евро-2020, а также 80 тренеров клубов из групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Помимо них выбрать лучших представилась возможность для 55 журналистов из каждой ассоциации УЕФА.
В женском футболе на награду по итогам года претендуют Дженнифер Эрмосо, Лике Мартенс и Алексия Путельяс — все три представляют Барселону.
Победители номинаций станут известны 26 августа — во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
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