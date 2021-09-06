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Украинки сыграют товарищеский матч в Киеве.

Футбольные ассоциации договорились о проведении товарищеского матча между женскими сборными двух стран — сообщает официальный сайт УАФ.

Поединок запланирован 21 сентября в Киеве на НТК имени В.Банникова и начнется в 19:00.

Эта встреча пройдет в рамках учебно-тренировочных сборов, намеченных с 13-го по 22 сентября, во время которых наша команда будет готовиться к стартующему в октябре отборочного турнира ЧМ-2023.

21 и 26 октября женская сборная проведет домашние матчи с командами Фарерских островов и Испании соответственно.

Затем до конца года предстоят два выездных поединка: против Шотландии (26 ноября) и Венгрии (30 ноября).

Ответные матчи в Группе В сборная Украины проведет в 2022 году.