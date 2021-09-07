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Культовому экс-футболисту пришлось совершать оперативное вмешательство.

Накануне, Football.ua сообщал информацию о том, что легендарный бразильский нападающий Эдсон Арантес ду Насименто, более известный как Пеле, угодил в больницу Сан-Паулу, где ему была произведена операция на толстой кишке.

Испанской прессе удалось первой узнать немного информации о реальных причинах госпитализации культового футболиста минувших лет, после чего они сообщили сроки приблизительной выписки экс-футболиста из медицинского заведения.

Сообщается, что Пеле в дежурном порядке посетил больницу в Сан-Паулу несколькими днями ранее, однако врачи забили тревогу во время планового осмотра, обнаружив проблемы с толстой кишкой.

Состояние здоровья бразильца в последние годы показывает крайне негативные тенденции, а постоянное нахождение на изоляции в условиях пандемии COVID-19 лишь усугубило проблемы со здоровьем экс-футболиста.

Представители СМИ отмечают, что после подобного хирургического вмешательства врачи рекомендовали Пеле находиться на стационарном наблюдении еще приблизительно неделю.