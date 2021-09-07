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Функционер подчеркнул важность сохранения холодного рассудка при борьбе с финансовыми проблемами клубов.

Накануне состоялась ассамблея Ассоциации европейских клубов, на которую прибыли представители 247-и команд из различных уголков мира, а руководители крупных игроков футбольного рынка имели возможность презентовать свое видение развития футбола в ближайший период времени.

В частности, помимо сокрушительного спича президента УЕФА Александра Чеферина, который в очередной раз подверг жесткой критике проект Суперлиги, слово было предоставлено президенту французского Пари Сен-Жермен Насеру Аль-Хелаифи, который в своей речи затронул финансовые вопросы, с которыми вынуждены сталкивать абсолютно все клубы, а также проблемы календаря национальных сборных.

"Я не буду много говорить о Суперлиге, потому что хочу сосредоточиться на клубных вопросах. Я просто скажу, что эти люди хотели разделить нас, но у них ничего не получилось. Вместо этого, они только сблизили нас, потратив много энергии на сказки и пустые высказывания. Мы уже идем вперед, а те три команды продолжают смотреть нам вслед.

Ключевая проблема для команд на сегодняшний день — финансовая стабильность. Если с нашей стороны не будет идти молниеносной реакции на новые вызовы современности, последствия могут быть катастрофическими. Финансовый fair play должен быть пересмотрен в сторону более крепкого сотрудничества с УЕФА, так как наш общий интерес — продвигать футбол во все более широкие массы.

Еще один важный вопрос — календарь международных матчей. Мы находимся на пороге критической ситуации. Решения в одностороннем порядке в данной ситуации принять будет очень сложно, но главное тут — отказаться от околофутбольной политики. Никакого давления со стороны руководства стран или ассоциаций на людей, принимающие решения, быть не должно", — подытожил катарский функционер.