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До жеребьевки осталось чуть больше года.

УЕФА на своем официальном сайте объявил о том, что жеребьевка отборочного цикла Евро-2024 пройдет 9 октября 2022 года в выставочном центре в немецком Франкфурте.

По ходу церемонии жеребьевки 54 национальные команды будут разделены по группам, в которых они будут бороться за выход в финальную часть турнира, где уже автоматом находится Германия.

Напомним, Евро-2024 пройдет в июне-июле 2024 года. Матчи финальной стадии примут Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт и Штутгарт.

Отборочный турнир пройдет с марта по ноябрь 2023 года, а матчи плей-офф в марте 2024 года. Жеребьевка финальной стадии турнира пройдет в декабре 2023 года.

Ранее УЕФА представил логотип чемпионата Европы 2024 года.

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