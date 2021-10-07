ЧМ-2022. Отбор

Причинами отъезда игроков стали пандемия и травма соответственно.

Октябрьская международная пауза для сборной Португалии получится достаточно короткой, так как "европейским селесао" предстоит провести всего один официальный матч против Люксембурга, а также одну контрольную игру против Катара. При этом, футболисты Фернанду Сантуша не будут покидать пределы родной страны.

Но даже в подобных изолированных условиях пандемия COVID-19 сумела настигнуть одного из португальских футболистов. Франсишку Тринкан сдал положительный тест на коронавирус, поэтому был вынужден покинуть лагерь национальной команды, отправившись на самоизоляцию.

Таким образом, его клуб, английский Вулверхэмптон, не сможет рассчитывать на помощь своего новичка образца минувшего межсезонья в ближайших матчах АПЛ, хотя до этого Трианкан в семи встречах успел записать на свой счет один голевой пас.

Кроме того, Фернанду Сантуш также не сможет рассчитывать на присутствие в своей кадровой обойме более опытного Рафаэля Геррейру, так как полузащитник дортмундской Боруссии был вынужден отбыть обратно в клуб из-за полученного повреждения.

Отметим, что матч против Катара Португалия проведет 9 октября, начало в 22:15 по киевскому времени, а встречу против Люксембурга сыграет на три дня позже — 12 октября, в 21:45.