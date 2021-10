Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам сентября — первого месяца после своего возвращения на Олд Траффорд. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

В минувшем месяце Роналду забил три мяча в трех матчах. Португалец оформил дубль в ворота Ньюкасла, а затем забил гол Вест Хэму.

В борьбе за награду Криштиану опередил Жоау Канселу (Манчестер Сити), Антонио Рюдигера (Челси), Мохаммеда Салаха (Ливерпуль), Аллана Сен-Максимена (Ньюкасл) и Исмаилу Сарра (Уотфорд).

