Англия

Португальская звезда с первой попытки взяла звание игрока месяца в АПЛ после своего возвращения.

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам сентября — первого месяца после своего возвращения на Олд Траффорд. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

В минувшем месяце Роналду забил три мяча в трех матчах. Португалец оформил дубль в ворота Ньюкасла, а затем забил гол Вест Хэму.

В борьбе за награду Криштиану опередил Жоау Канселу (Манчестер Сити), Антонио Рюдигера (Челси), Мохаммеда Салаха (Ливерпуль), Аллана Сен-Максимена (Ньюкасл) и Исмаилу Сарра (Уотфорд).

Для Роналду это пятая награда игрока месяца АПЛ. Таким образом, он повторил рекорд Уэйна Руни по количеству наград лучшему игроку месяца в АПЛ среди футболистов "красных дьяволов".

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