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Португальская звезда высказалась о своих рекордах после матча с Катаром.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свои рекорды после товарищеского поединка против Катара (3:0).

В этой встрече 36-летний португалец отметился голом, поразив в ворота 46 страны, что является рекордом. также он обогнал Серхио Рамоса в рейтинге Европы по числу матчей за сборную.

"Рекорды всегда выдающееся, но те, которые имеют отношение к сборной, приобретают особое значение. 181 матч – 181 повод для гордости! А забить 46 разным странам – это то, чего я никогда не мог представить", – написал Роналду в своем твиттере.

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