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Украинский специалист рассматривает возможность возглавить сборную Украины в 2022 году.

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров может покинуть клуб из ОАЭ после этого сезона, чтобы затем возглавить сборную Украины. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык в своей передаче Цыганик Live.

По информации источника, руководство клуба хочет продлить контракт украинского специалиста, который рассчитан до мая 2022 года, но сам украинец не собирается оставаться в ОАЭ.

Также отмечается, что Ребров намерен доработать сезон, после чего посмотреть, каким будет развитие в национальной команде "сине-желтых", которой сейчас руководит исполняющий обязанности главного тренера Александр Петраков.

Ранее сообщалось, что Ребров во второй кряду признан лучшим тренером месяца в чемпионате ОАЭ.